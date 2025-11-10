LIVE Tiro a segno Mondiali 2025 in DIRETTA | tocca subito a Scodes e Maldini più avanti sparerà Monna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 I tiratori sono divisi in due batterie nelle qualificazioni: nella prima, con inizio alle 12.15, ci saranno Mattia Scodes e Federico Nilo Maldini, mentre nella seconda, con il via fissato alle 14.15, sparerà Paolo Monna. 11.55 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale delle qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile dei Mondiali di tiro a segno: sono tre gli azzurri a caccia della finale, ovvero Mattia Scodes, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Tiro a Segno Mondiali 2025 in programma a Il Cairo in Egitto. 🔗 Leggi su Oasport.it
