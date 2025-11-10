LIVE Tiro a segno Mondiali 2025 in DIRETTA | Monna e Maldini a caccia della finale nella pistola 10 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Tiro a Segno Mondiali 2025 in programma a Il Cairo in Egitto. La rassegna iridata è il momento principale dell’annata agonistica e va a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza. Il programma si snoda da sabato 8 a venerdì 14 novembre. L’ Italia è rappresentata da 17 tiratori: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Monna e Maldini a caccia della finale nella pistola 10 metri

