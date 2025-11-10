LIVE Tiro a segno Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si aggrappa a Maldini per un posto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32: È lotta a distanza tra il russo Kazak e Maldini per l’ultimo posto in finale 15.27: Maldini vicinissimo a centrare l’accesso in finale. Mancano ancora pochi tiri alla fine della qualificazione e l’azzurro è all’ottavo posto 15.20 Maldini al momento è virtualmente in finale ma mancano ancora diverse serie 15.18: Monna è virtualmente fuori dalla finale con una serie da 97100 e un totale di 582600 che lo pone in 12ma posizione attuale 15.13: le speranze di finale per l’Italia sono legate a Maldini che attualmente è virtualmente decimo ma ben quattro tiratori che lo precedono devono ancora concludere la qualificazione 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

