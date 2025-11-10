LIVE Sinner-Auger-Aliassime ATP Finals 2025 in DIRETTA | l’esordio forse più complesso tra quelli possibili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Auger-Aliassime Buon pomeriggio e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: a Torino, in Piemonte, l’italiano vuole ripetersi dopo aver battuto il nordamericano nell’ultimo match giocato, in occasione della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi. Il match mette in palio anche 200 punti per il ranking ATP: Sinner, al termine della prima giornata delle Finals deve recuperare 1250 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, vittorioso ieri, e potrà iniziare a risalire la china, portandosi a -1050 nella classifica live. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’esordio forse più complesso tra quelli possibili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner a Torino nel girone con Zverev, Shelton e Musetti/Auger Aliassime: poteva andare meglio? Secondo il direttore, sì... - facebook.com Vai su Facebook

#Alcaraz allunga su #Sinner, Auger-Aliassime insidia Musetti: la situazione tra ranking e race Atp - X Vai su X

Sinner, l'allenamento alla vigilia di Auger-Aliassime. VIDEO - Jannik Sinner si prepara al debutto alle Atp Finals contro Felix Auger- sport.sky.it scrive

Quando gioca Jannik Sinner contro Auger-Aliassime all'esordio alle ATP Finals 2025 di Torino? Data, orario, quando e dove vederlo in tv e streaming - Jannik Sinner è stato sorteggiato nel "Gruppo Bjorn Borg" e debutterà contro Felix Auger- Secondo eurosport.it

Sinner-Auger Aliassime alle Atp Finals, dove vedere in tv e streaming - Aliassime, nel remake della finale di otto giorni fa a Parigi vinta dall’azzurro. Segnala sport.sky.it