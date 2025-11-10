LIVE Sinner-Auger Aliassime alle 20.30 | esordio alle Finals per Jannik

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro torna a Torino da campione in carica. Sfida il canadese sconfitto a Parigi: il vincitore se la vedrà con Zverev alla seconda giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live sinner auger aliassime alle 2030 esordio alle finals per jannik

© Gazzetta.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime alle 20.30: esordio alle Finals per Jannik

Contenuti che potrebbero interessarti

live sinner auger aliassimeSinner- Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals - Il tennista attualmente numero 1 al mondo si troverà dall'altra parte della rete quel Felix Auger- Da tuttosport.com

live sinner auger aliassimeMusetti-Fritz in diretta alle ATP Finals, il risultato live: in serata Sinner-Auger Aliassime - Il tennista italiano gioca la sua prima partita nel gruppo di Alcaraz ... Riporta fanpage.it

live sinner auger aliassimeSinner-Aliassime Atp Finals: dove vedere il match in diretta tv e streaming - Tutti i dettagli per seguire il match in diretta tv e live streaming. Da newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Auger Aliassime