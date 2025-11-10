LIVE Musetti-Fritz ATP Finals 2025 in DIRETTA | incognita recupero fisico 2 giorni dopo Atene
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la prima giornata del gruppo Jimmy Connors delle ATP Finals 2025 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con il toscano avanti 3-2 a margine dei primi due KO. Abbiamo ancora i ricordi della splendida vittoria colta ai quarti di finale di Wimbledon 2024 quando si impose in 5 set. L’azzurro, dopo la splendida finale di Atene in cui ha ceduto all’eterno Novak Djokovic, è giunto a Torino voglioso di dimostrare di aver meritato a pieno questa opportunità, ma con l’incognita della condizione fisica al termine di una full immersion durata quasi due mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
