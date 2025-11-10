LIVE Musetti-Fritz 3-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA | l’americano conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME DALLE 20.30 40-AD Palla break Fritz. Risposta profonda e dritto lungolinea vincente del californiano. 40-40 Disattenzione di Lorenzo, che gioca lo smash in contropiede ma viene beffato dalla difesa dell’avversario. AD-40 Scappa via il dritto di Fritz. 40-40 ACE Musetti! 40-AD Palla break Fritz. Risposta di rovescio profondissima del californiano. 40-40 Altra super risposta di Fritz. AD-40 Gran seconda di Lorenzo. 40-40 Prima vincente a 205 kmh del toscano. Parità. 30-40 Palla break Fritz. Come sta giocando l’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it
