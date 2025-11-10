LIVE Musetti-Fritz 3-6 4-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA | l’americano serve per il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME DALLE 20.30 0-30 Se ne va anche il dritto di Fritz! 0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del californiano. 4-5 Game Musetti. Con il dritto a campo aperto vincente Lorenzo tiene la battuta, ma dopo il cambio di campo l’americano servirà per il match. AD-40 Errore gratuito con il dritto di Fritz. 40-40 Se ne va il pallonetto di rovescio dello statunitense. Parità. 30-40 Match point Fritz. Come accaduto in precedenza arrivano due doppi falli consecutivi. 30-30 Doppio fallo Musetti. 30-15 Drop, pallonetto e volèe vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
L'esordio di Musetti a Torino: l'azzurro contro Fritz a Torino. Segui la cronaca del match - facebook.com Vai su Facebook
VERSO L’INFINITO E oltre! È un lunedì storico per il tennis azzurro… Perché oggi due italiani competono contemporaneamente in singolare alle #ATPFinals per la prima volta! Inizia Musetti contro Fritz, poi Sinner contro Auger-Aliassime. Sarà un pom - X Vai su X
LIVE Musetti-Fritz 1-2, ATP Finals 2025 in DIRETTA: l’americano cancella 4 palle break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Secondo oasport.it
MUSETTI-FRITZ 3-6, 3-4 LIVE SU SKY SPORT UNO - Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA ... Lo riporta sport.sky.it
Musetti-Fritz, la diretta: 3-6, 2-3, Lorenzo tiene il servizio. Dove vedere le Atp Finals di Torino - Lorenzo Musetti sbarca alle Atp Finals «in buona forma», carico di entusiasmo e con la voglia di esprimere il suo «miglior tennis». Scrive ilmattino.it