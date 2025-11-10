LIVE Musetti-Fritz 3-6 3-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’americano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME DALLE 20.30 3-4 Game Musetti. Se ne va la risposta di dritto di Fritz. AD-40 ACE Musetti, il terzo del set. 40-40 Si spegne in rete la palla corta di rovescio dell’azzurro. Parità. 40-30 Non passa la risposta di rovescio di Fritz. 30-30 Servizio e palla corta a segno per il toscano. 15-30 Serve and volley di Musetti disinnescato dal passante di rovescio dell’avversario. 15-15 Di poco lungo il dritto inside in di Lorenzo. 15-0 Servizio e dritto dell’azzurro. 4-2 Game Fritz. Nono ACE. 40-0 Dritto inside out in contropiede vincente dello statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it
