LIVE Musetti-Fritz 3-6 1-2 ATP Finals 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’americano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME DALLE 20.30 30-0 Servizio e dritto in contropiede vincente di Fritz. 15-0 Prima vincente dello statunitense. 2-1 Break Fritz. Ottimo dritto in avanzamento dell’americano. Come nel primo parziale l’italiano cede la battuta da 40-15. 40-AD Palla break Fritz. Secondo doppio fallo consecutivo dell’azzurro. 40-40 Doppio fallo Musetti. Parità. 40-30 Il nastro accomoda la palla sul rovescio incrociato dello statunitense. 40-15 Rovescio in back corto e passante di dritto vincente dell’italiano. 30-15 Scappa via il dritto del californiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
