LIVE Musetti-Fritz 2-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME DALLE 20.30 15-15 Prima vincente dell’azzurro. 0-15 Lorenzo non riesce a controllare la volèe in avanzamento. 5-2 Game Fritz. Scambio condotto magistralmente dall’americano, che chiude con il dritto. Dopo il cambio di campo Musetti servirà per restare nel set. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio dello statunitense. 40-0 In corridoio la risposta di rovescio di Musetti. 30-0 Scappa via il rovescio incrociato dell’azzurro. 15-0 Il nastro respinge la risposta di dritto di Lorenzo. 2-4 Game Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
