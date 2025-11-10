L’Italia e la manovra economica | industria e crescita i due grandi dilemmi
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha nella giornata di ieri difeso la proposta di legge di bilancio avanzata dal governo di Giorgia Meloni respingendo al mittente le critiche di enti come Banca d’Italia e Istat che hanno segnalato apparenti squilibri nella decisione dell’esecutivo di concentrare molte risorse sul taglio della seconda aliquota dell’Irpef. Rilievi tecnici, non politici, che prendono le mosse dal giudizio complessivo su una legge di bilancio nata con poca fantasia e con molte necessità di equilibrio. Giorgetti difende una manovra senza grandi fantasie. Parlando al Festival dei Territori Industriali di Bergamo, nel cuore della manifattura produttiva nazionale, è però quantomeno inusuale che il ministro leghista abbia dedicato tanta solerzia ed energia nel rispondere a delle critiche non di merito sul fronte politico, senza però dare la medesima enfasi al punto forse più crucciante della legge di bilancio: la rarefazione delle proposte di lungo periodo volte a capire come incardinare una crescita solida per il Paese e, soprattutto, le prospettive di politica industriale per l’Italia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche questi approfondimenti
La manovra Meloni regala soldi ai più ricchi, sorpresi? Noi no. Secondo i dati Istat e Bankitalia il taglio dell’Irpef del governo Meloni è una misura che avvantaggia i redditi alti a discapito dei più bassi, quindi aumenta le disuguaglianze e ignora il Paese reale. I - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, sale a 300mila euro tassa Paperoni che rientrano in Italia #manovra #tassa #italia - X Vai su X
“Una manovra senza impatto”. Bocciatura di Cgil e industriali - Giorgetti risponde: “Critiche utili ma io faccio l’interesse generale” ... Da repubblica.it
Manovra, due Italie in audizione: l’industria chiede energia meno cara, i sindacati buste paga più alte - In audizione al Senato, Confindustria denuncia misure fiscali penalizzanti e chiede sostegno a crescita e investimenti. Segnala corriere.it
Perché l'industria della salute è così critica con il governo sulla manovra - È necessario che anche l’Italia adotti misure capaci di rafforzare la sua competitività". Segnala ilfoglio.it