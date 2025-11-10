L’Italia e la manovra economica | industria e crescita i due grandi dilemmi

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha nella giornata di ieri difeso la proposta di legge di bilancio avanzata dal governo di Giorgia Meloni respingendo al mittente le critiche di enti come Banca d’Italia e Istat che hanno segnalato apparenti squilibri nella decisione dell’esecutivo di concentrare molte risorse sul taglio della seconda aliquota dell’Irpef. Rilievi tecnici, non politici, che prendono le mosse dal giudizio complessivo su una legge di bilancio nata con poca fantasia e con molte necessità di equilibrio. Giorgetti difende una manovra senza grandi fantasie. Parlando al Festival dei Territori Industriali di Bergamo, nel cuore della manifattura produttiva nazionale, è però quantomeno inusuale che il ministro leghista abbia dedicato tanta solerzia ed energia nel rispondere a delle critiche non di merito sul fronte politico, senza però dare la medesima enfasi al punto forse più crucciante della legge di bilancio: la rarefazione delle proposte di lungo periodo volte a capire come incardinare una crescita solida per il Paese e, soprattutto, le prospettive di politica industriale per l’Italia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

