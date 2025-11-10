Liste d’attesa intasate dai ‘piccoli’ interventi e cuori artificiali rimborsati solo in parte | ecco cosa non va a Bologna
Bologna, 10 novembre 2025 – Intercettare quelle patologie a bassa complessità che arrivano al San’Orsola da fuori regione, molte volte come conseguenza della libera professione, e provocano intasamenti nelle liste d’attesa. Mentre sull’alta complessità (come i trapianti, ndr) dove difficilmente si può arrivare a una limitazione delle richieste c’è anche un serio problema di rimborsi dei costi sostenuti che sono parziali rispetto a quello effettivo. Sant’Orsola e rimborsi parziali per i cuori artificiali. Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico, è in linea con quanto denunciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nei giorni scorsi relativamente ai troppi pazienti che arrivano da altre regioni italiane e intasano le liste d’attesa tanto da far dire a de Pascale che “il sistema così non regge più”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
