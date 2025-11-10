Liste d' attesa e 500 parti in un anno vertice pubblico a Sessa Aurunca
Il Comitato San Rocco Bene Comune organizza un incontro pubblico dal titolo: “SOS Sanità – Dal privato al pubblico: dati e proposte per invertire la rotta”, previsto per sabato 15 novembre alle ore 19.00 presso il Sedile di San Matteo in Corso Lucilio a Sessa Aurunca.All’iniziativa sono invitati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
ABBATTIMENTO LISTE D’ATTESA, CALENDARIO VISITE ED ESAMI NELL’OSPEDALE DI MATERA NELLE DOMENICHE DI NOVEMBRE - facebook.com Vai su Facebook
Liste d'attesa, piattaforma flop: per i cittadini c'è ancora poca trasparenza https://ilsole24ore.com/art/liste-d-attesa-piattaforma-flop-i-cittadini-c-e-ancora-poca-trasparenza-AHBi1jFD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Liste d'attesa, Bucci: "I dati sono scesi drasticamente" - 70% che andava in lista d'attesa, senza essere fatto entro i termini, mentre oggi siamo al 9% per quanto riguarda ... Scrive rainews.it
Liste d’attesa, via all’acquisto di altre 5.500 prestazioni da garantire entro fine anno - Oltre un mese e mezzo dopo l’Usl Umbria 1, anche la seconda Azienda sanitaria della regione si muove per acquistare prestazioni dai privati, contribuendo così allo smaltimento delle liste di attesa. Secondo umbria24.it
Liste d'attesa in Liguria, visite entro 10 giorni ridotte del 90%. Bucci: "Zero entro il 2029" - Bucci non ha dubbi: "Noi vogliamo arrivare a zero, se siamo scesi dal 60% al 10%, potremo riuscire dal 10% a zero? Scrive primocanale.it