L’ironia di Lando Norris su Kimi Antonelli in Brasile | Devi ringraziare Leclerc!
Lando Norris ha concluso in maniera trionfale il proprio week end a Interlagos (Brasile), 21° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre tracciato sudamericano, il pilota britannico della McLaren ha posto le sue firme su tutto quello che riservava il fine-settimana, imponendosi nella Sprint e nel GP e conquistato le pole-position del venerdì e del sabato. Alle sue spalle, un eccellente Kimi Antonelli, capace di conquistare la seconda piazza nella Sprint Race e nella gara domenicale. In quest’ultimo caso, un grosso rischio è stato corso dal giovane pilota bolognese della Mercedes in curva-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
