L’Inter vince la Serie A mentre il Napoli perde

L'Inter è arrivata in testa alla classifica di Serie A vincendo 2-0 sulla Lazio, mentre il Napoli è stato battuto dal Bologna. Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny sono andati a segno per la finale battuta della Champions League dello scorso anno. La vittoria ha portato l'Inter a 24 punti dopo 11 partite – a livello della Roma ma con una differenza reti superiore. 7 – #Lautaro Martínez (10 gol nel 2025) è il quarto giocatore nella storia dell'Inter ad aver segnato almeno 10 gol in sette partite diverse #SerieA anni solari, dopo Alessandro Altobelli (sette), Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza (entrambi otto).