L’Inter vince la Serie A mentre il Napoli perde
2025-11-10 00:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Inter è arrivata in testa alla classifica di Serie A vincendo 2-0 sulla Lazio, mentre il Napoli è stato battuto dal Bologna. Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny sono andati a segno per la finale battuta della Champions League dello scorso anno. La vittoria ha portato l’Inter a 24 punti dopo 11 partite – a livello della Roma ma con una differenza reti superiore. 7 – #Lautaro Martínez (10 gol nel 2025) è il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver segnato almeno 10 gol in sette partite diverse #SerieA anni solari, dopo Alessandro Altobelli (sette), Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza (entrambi otto). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Forza 4?. Per la prima volta nella storia l'Inter vince tutte le prime quattro gare della stagione in Champions League . Dopo Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri battono anche il Kairat Almaty e restano a punteggio pieno in classifica come B - facebook.com Vai su Facebook
LA DECIDE BONNY ? L’inter vince fuori casa contro la Roma, segna ancora l’ex Parma #inter #roma #seriea - X Vai su X
Serie A, Juve vince 4-3 contro Inter. Cagliari-Parma 2-0, Viola-Napoli 1-3. HIGHLIGHTS - Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende con la terza giornata di Serie A. tg24.sky.it scrive
Serie A: il Bologna vince 2-0 a Cagliari, 0-0 tra Genoa e Parma - In Sardegna, i rossoblù emiliani si sono imposti con una rete per tempo ... Si legge su ansa.it