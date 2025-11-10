L' Inter supera la Lazio 2-0 e raggiunge la Roma al primo posto

AGI - Missione compiuta per l' Inter, che batte nella Lazio nella sfida che chiude l'undicesima giornata di Serie A e sale in testa alla classifica a quota 24 punti, alla pari con la Roma. La terza vittoria di fila in campionato dei nerazzurri cancella anche qualche mugugno per quella striminzita in Champions League contro il Kairat Almaty. Dall'altra parte, si interrompe a sei la striscia di risultati utili consecutivi della Lazio, che però fa vedere buone cose dal punto di vista dello spirito e della mentalità, esattamente gli aspetti su cui insiste Sarri. Tra i nerazzurri torna titolare Acerbi dopo tre panchine di fila, mentre in attacco la coppia è Lautaro-Bonny; tra gli ospiti, invece, Romagnoli è presente del primo minuto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Inter supera la Lazio 2-0 e raggiunge la Roma al primo posto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inter batte il Kairat 2-1 Con una vittoria sofferta ma preziosa, l’Inter supera il Kairat per 2-1 grazie al ritorno al gol di Lautaro Martinez e a un missile da fuori area di Carlos Augusto. Prestazione non scintillante, ma i nerazzurri chiudono le prime quattro gi - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Lazio 2-0, nerazzurri raggiungono la Roma in testa alla classifica - 0 la Lazio a San Siro nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A e aggancia la Roma in vetta alla classifica con 24 punti, a +2 sulla ... Segnala lapresse.it

Serie A, l'Inter supera 2-0 la Lazio e aggancia la Roma in testa. La classifica aggiornata - 0 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, tornando in cima alla classifica a braccetto con la Roma. Da tuttojuve.com

L'Inter stende la Lazio e aggancia la Roma in vetta: Lautaro e Bonny fanno volare i nerazzurri - I nerazzurri salgono in testa alla classifica a 24 punti con la Roma ... Come scrive msn.com