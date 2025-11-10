Pisa, 10 novembre 2025 – Oggi lunedì 10 novembre, presso l’auditorium del Cnr di via G. Moruzzi (ingresso libero), il ciclo di incontri aperti al pubblico «Areaperta» tratterà il tema dei rischi della Rete e dell’intelligenza artificiale grazie all’installazione interattiva «Blurm3not», introdotta dalle ricercatrici Sonia Cerrai e Silvia Biagioni (Cnr-Ifc) Si tratta di un’esperienza sensoriale e partecipativa, in cui suoni e immagini reagiscono ai movimenti e alle emozioni dei visitatori. I partecipanti si troveranno difronte a quadri generati dall'intelligenza artificiale. Quadri inventati ma che riproduco il «mood» l’atteggiamento fenotipico di tele famose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'intelligenza artificiale sbaglia e l'installazione evidenzia gli errori