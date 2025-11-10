È stata pubblicata oggi l'indagine del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle iniziative promosse dalle scuole secondarie di secondo grado per il contrasto alla violenza contro le donne. L'indagine, svoltasi tra il 15 e il 29 maggio 2025, ha coinvolto le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di tutto il Paese. I risultati evidenziano un'adesione ampia e diffusa: 2.322 scuole statali, pari all'86,7% del totale delle scuole secondarie di secondo grado, hanno partecipato all'indagine, confermando l'attenzione costante della scuola verso i temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'indagine del Ministero dell'Istruzione: "Più attenzione nei comportamenti relazionali tra i giovani"