Ligue 1 | Psg vince all' ultimo a Lione Marsiglia e Lens inseguono da vicino

Lione (Francia) 10 novembre 2025 – Tre big match in questo weekend di calcio francese e nessuno finisce in parità. Il Psg batte il Lione, ma non riesce ad allungare in classifica. Il Marsiglia domina il Brest e resta in scia, così come il Lens protagonsita di una vittoria autoritaria allo Stade Louis II nel Principato di Monaco. Vince anche lo Strasburgo ai danni del Lille e si mette a dettare il passo nella lotta al quarto posto. Il Rennes ottiene i tre punti e prova a insinuarsi nella lotta per l'Europa, mentre dietro il Metz esce con forza dalla zona rossa, mentre viene incastrato nei bassifondi della graduatoria lo Stade Brest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Psg vince all'ultimo a Lione, Marsiglia e Lens inseguono da vicino

Contenuti che potrebbero interessarti

Ligue 1: Psg vince il big match con il Nizza, Marsiglia e Lens di nuovo seconde - X Vai su X

IN BHUTAN VINCE SEMPRE IL PARO Si è conclusa l’edizione 2025 della Bhutan Premier League, la quattordicesima da quando la BFF ha istituito una competizione (semi)professionistica. Le favorite, ai nastri di partenza, erano le solite due: Thimphu Cit - facebook.com Vai su Facebook

Il Marsiglia di De Zerbi travolge il Brest e conquista la vetta della Ligue 1: Gomes, Greenwood e Aubameyang firmano il 3-0 che vale il primo posto in attesa del PSG - 0 con i goal di Gomes, Greenwood e Aubameyang e si porta in testa al campionato francese in attesa del PSG. Segnala msn.com

Ligue 1, il Psg vince con una doppietta di Kvara. Retrocede il Saint-Etienne - Sono state disputate tutte in contemporanea le gare valide per la trentaquattresima giornata del campionato francese. Riporta corrieredellosport.it

Il PSG vince allo scadere e torna capolista: Joao Neves piega il Lione - La domenica della 12ª giornata di Ligue 1 vale il ritorno al primo posto per il Psg di Luis Enrique. Segnala msn.com