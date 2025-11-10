Libera di muoverti senza paura | Bergamo lancia la campagna contro la violenza sulle donne

L’INIZIATIVA. Dal 14 novembre la nuova campagna promossa dal Comune con Atb, Teb e Aiuto Donna. Sei fermate simboliche per dire «basta» e promuovere libertà e rispetto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Libera di muoverti, senza paura»: Bergamo lancia la campagna contro la violenza sulle donne

«Libera di muoverti, senza paura»: Bergamo lancia la campagna contro la violenza sulle donne - Sei fermate simboliche per dire «basta» e promuovere libertà e rispetto. Come scrive ecodibergamo.it