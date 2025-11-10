Lezioni no gender a scuola adesso basta | per una sessualità consapevole fermiamo chi vuole indottrinare gli studenti

La Scuola italiana – e non da oggi – è diventata il campo di battaglia di gruppi di pressione, culturalmente ben identificati, impegnati a promuovere teorie ideologiche, come quella queer e gender, finalizzate a condizionaremanipolare gli orientamenti degli studenti, giovani e giovanissimi, su temi quali l’identità sessuale, la crescita emotiva e la formazione personale. Gli esempi, all’ordine del giorno, non mancano. Recentemente all’Aquila un Istituto Comprensivo ha addirittura siglato una convenzione con Arcigay per portare a scuola attività “educative e formative” su stereotipi e discriminazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

