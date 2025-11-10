Lezioni no gender a scuola adesso basta | per una sessualità consapevole fermiamo chi vuole indottrinare gli studenti

Secoloditalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola italiana – e non da oggi – è diventata il campo di battaglia di gruppi di pressione, culturalmente ben identificati, impegnati  a promuovere teorie ideologiche,   come quella queer e gender, finalizzate a condizionaremanipolare  gli orientamenti degli studenti, giovani e giovanissimi, su temi quali l’identità sessuale, la crescita emotiva e la formazione personale. Gli esempi, all’ordine del giorno, non  mancano. Recentemente all’Aquila un Istituto Comprensivo ha addirittura siglato una convenzione con Arcigay per portare a scuola attività “educative e formative” su stereotipi e discriminazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Valditara: «Lezioni sul gender? Decidono i genitori che cosa si insegna ai figli. Lo dice la Costituzione» - Una circolare sui compiti, un disegno di legge che prevede l’arresto in flagranza per genitori violenti e un chiaro segnale di allerta sulla questione dell’educazione sessuale. Da corriere.it

lezioni no gender scuolaMa che scuola è quella che ha ignorato Paolo? - Solo che, per fare spazio, si sacrifica l’unica cosache serve: ascoltare i ragazzi ... Riporta panorama.it

Lezioni sull’identità a scuola, è polemica: "Nessun indottrinamento sul genere" - Ad accendere la miccia era stata Susi Giglioli, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ponendo l’accento su un progetto educativo dell’istituto comprensivo di Castelfiorentino che a suo dire ... Lo riporta lanazione.it

