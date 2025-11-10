L'ex postino scomparso a Gorizia nel 2019 e i resti umani trovati nel pozzo | la svolta grazie a Google Earth

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi gironi verrà eseguita l'autopsia sui resti umani trovati in un pozzo a Sagrado. Stabilirà se appartengono a Vito Mezzalira, l'ex postino 66enne scomparso nel 2019. Decisive per le indagini le immagini di Google Earth: hanno rivelato che la zona dove sono state trovate ossa e indumenti sarebbe stata coperta da una colata di cemento dopo la scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ex postino scomparso goriziaL’ex postino scomparso a Gorizia nel 2019 e i resti umani trovati nel pozzo: la svolta grazie a Google Earth - Verrà svolta nei prossimi giorni l' autopsia sui resti umani trovati venerdì scorso, 7 novembre, nel giardino della villetta di Sagrado, in provincia di Gorizia. Segnala fanpage.it

ex postino scomparso goriziaEx postino scomparso a Gorizia, da Google Earth la svolta nel caso: resti umani trovati nel giardino di casa - Da Google Earth la svolta per le indagini sulla morte dell'ex postino scomparso nel luglio di sei anni fa. Si legge su msn.com

ex postino scomparso goriziaEx postino scomparso in Friuli, resti umani trovati nel pozzo del suo giardino. La svolta nelle indagini - I resti umani trovati lo scorso venerdì nel pozzo di un giardino nella villetta di Sagrado (Gorizia) potrebbero segnare una svolta nel caso di Vito Mezzalira, l’ex postino scomparso nel luglio del 201 ... Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Postino Scomparso Gorizia