L’ex moglie ha diritto al tuo TFR? Cosa dice la legge
Il divorzio chiude un capitolo, ma non sempre i conti. Uno dei dubbi più diffusi è se l’ ex possa chiedere una parte del TFR. È una questione concreta, spesso ignorata fino al momento della liquidazione, quando un coniuge scopre che l’altro può vantare un diritto su una parte dell’indennità di fine rapporto. Vediamo come stanno le cose in base alla legge. Quando l’ex coniuge ha diritto a una quota del tuo TFR. Il diritto dell’ex coniuge a una parte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non nasce in automatico con la separazione, ma solo nelle condizioni previste dall’ art. 12- bis l. n. 898 del 1970 legge sul divorzio: “L’ex coniuge ha diritto al 40 % dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro, ma solo in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
