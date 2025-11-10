L’ex cartiera Fabriano di Peschiera | maxi richiesta di risarcimento dopo la bocciatura del data center

Peschiera Borromeo (Milano) – Un’area di 70mila metri quadrati, abbandonata da 15 anni in attesa di un rilancio. E ora la proprietà dell ’ex cartiera Fabriano ha avanzato una richiesta di risarcimento danni, da 50 milioni di euro, a carico del Comune di Peschiera, dopo il mancato ok a un progetto che puntava a riconvertire il sito in un data center. Non c’è pace per l’ex polo industriale di via Liberazione, che dal momento della sua dismissione è stato oggetto anche d’intrusioni abusive e, nel 2011, di un rave party illegale nel quale morì un giovane di 23 anni, Matias Sperotti, precipitato dal tetto di uno dei capannoni in disuso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex cartiera Fabriano di Peschiera: maxi richiesta di risarcimento dopo la bocciatura del data center

