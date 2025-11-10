L’ex Barfly da tempio della musica a rifugio di sbandati

Ancona, 10 novembre 2025 – Il calendario fermo al 2009, un blocco di biglietti della serata disco-inferno del venerdì, una bottiglia di birra piena ancora sopra il bancone, un vecchio registratore di cassa rotto, pannelli divelti, fili staccati, il palco quasi intatto e alle pareti i poster strappati di alcuni dei concerti più epici che sono stati ospitati come Gianna Nannini a febbraio del 2006, Niccolò Fabi nel 2003 e la chiusura del tour degli Almamegretta a ottobre del 2003.

