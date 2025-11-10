Lewandowski segna il triplo mentre il Barça taglia il vantaggio del Real

2025-11-10 00:03:00 Breaking news: Robert Lewandowski ha segnato il suo ritorno nell’undici titolare con una tripletta mentre il Barcellona ha battuto il Celta Vigo 4-2 riducendo a tre punti il??vantaggio del Real Madrid in testa alla Liga. Il veterano Lewandowski ha portato il suo bottino a sette gol in campionato per la stagione mentre Marcus Rashford ha raccolto altri due assist dalla fascia sinistra in una bella prestazione. Lamine Yamal ha segnato il quarto gol del Barça che ha trovato la vittoria nonostante abbia concesso due volte il pareggio a Sergio Carreira e Borja Iglesias. 10 – #Barcellona hanno subito almeno un gol in ciascuna delle ultime dieci partite in tutte le competizioni (18 gol in totale), la loro peggiore serie senza mantenere la porta inviolata da marzo 2013 (13 partite, 21 gol). 🔗 Leggi su Justcalcio.com