Leone XIV | ecco come ha cambiato la Chiesa in sei mesi Un Papa sobrio libero e coerente

Si respira un'aria nuova nella Chiesa. Da quel pomeriggio dell'8 maggio, quando Leone XIV — primo Papa statunitense nonché primo agostiniano — si è affacciato dalla Loggia di San Pietro, qualcosa è cambiato nel tono, nel passo, nel modo di parlare di Dio. Nessun trionfalismo, nessun linguaggio da management spirituale. Solo parole pacate ma nette, che rimandano all'essenziale: Cristo, la pace, l'uomo. È il Papa del discernimento e della concretezza, non del clamore mediatico. Ogni gesto, ogni parola sono parte di un mosaico coerente: una Chiesa che non fugge il mondo ma lo abita con spiritualità e discrezione, che non teme la complessità ma la attraversa con lo sguardo della fede.

