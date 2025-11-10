L’energia delle donne | Motori di innovazione

La prospettiva femminile come motore di innovazione, sostenibilità e sviluppo del territorio. Torna “ La Sensibile magia dell’acqua “, evento di BrianzAcque, quest’anno al Belvedere di Palazzo Lombardia, focus su voci e visioni di donne protagoniste tra impresa, istituzioni e cultura. Fra loro, Tiziana Fraterrigo, primaria del pronto soccorso di Vimercate, e le sindache di Lesmo, Sara Dossola, e Seveso, Alessia Borroni. Terza edizione dell’appuntamento organizzato da Alessia Galimberti, membro del Cda dela società con Regione e Ato, l’appuntamento è per il 19 novembre alle 10. Obiettivo, "offrire ispirazioni sul tema dell’acqua, creando connessioni e stimolando riflessioni sul benessere umano e la prosperità economica, attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese, professionisti e figure di riferimento della società civile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

