L’energia delle donne | Motori di innovazione
La prospettiva femminile come motore di innovazione, sostenibilità e sviluppo del territorio. Torna “ La Sensibile magia dell’acqua “, evento di BrianzAcque, quest’anno al Belvedere di Palazzo Lombardia, focus su voci e visioni di donne protagoniste tra impresa, istituzioni e cultura. Fra loro, Tiziana Fraterrigo, primaria del pronto soccorso di Vimercate, e le sindache di Lesmo, Sara Dossola, e Seveso, Alessia Borroni. Terza edizione dell’appuntamento organizzato da Alessia Galimberti, membro del Cda dela società con Regione e Ato, l’appuntamento è per il 19 novembre alle 10. Obiettivo, "offrire ispirazioni sul tema dell’acqua, creando connessioni e stimolando riflessioni sul benessere umano e la prosperità economica, attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese, professionisti e figure di riferimento della società civile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Due giornate intense a Milano, piene di partecipazione ed energia. Ieri, insieme a CADMI – Casa delle Donne Maltrattate, alle operatrici dei centri antiviolenza e alle professioniste della rete, abbiamo rimesso al centro una verità semplice e non negoziabile: u - facebook.com Vai su Facebook
L’energia delle donne: "Motori di innovazione" - Torna “La Sensibile magia dell’acqua“, evento di BrianzAcque, quest’anno al Belvedere di Palazzo Lombardia ... Secondo ilgiorno.it
Dall’innovazione al talento delle donne, credito cooperativo in dialogo - La cooperazione come motore di crescita sostenibile e sviluppo equo: le esperienze e i progetti del Credito Cooperativo a confronto, tra spunti concreti e visioni per il futuro. Scrive vita.it
Donne, vino e innovazione all'Ipsar di Alghero - Lussu”di Alghero si terrà la Tavola rotonda regionale “Donne, Vino e Innovazione” organizzata dalla ... Come scrive unionesarda.it