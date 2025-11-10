Legame Paracetamolo e autismo Trump ha ragione? Finalmente arriva la risposta

Una nuova e approfondita revisione scientifica pubblicata sul prestigioso The Bmj (British Medical Journal) smentisce l’allarme lanciato di recente da Donald Trump riguardo un presunto legame tra l’uso di paracetamolo (o acetaminofene) durante la gravidanza e l’insorgenza di forme di autismo o del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ( Adhd ) nei bambini. Gli autori raccomandano fermamente che le donne incinte continuino ad assumere il paracetamolo quando necessario per trattare il dolore e la febbre, come universalmente consigliato dalle agenzie regolatorie di tutto il mondo. La revisione è stata condotta come una risposta diretta alla rinnovata preoccupazione sulla sicurezza del farmaco in gravidanza, riaccesa dalle dichiarazioni del presidente USA a settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

