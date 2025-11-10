Legame Paracetamolo e autismo Trump ha ragione? Finalmente arriva la risposta

Thesocialpost.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova e approfondita revisione scientifica pubblicata sul prestigioso The Bmj (British Medical Journal) smentisce l’allarme lanciato di recente da Donald Trump riguardo un presunto legame tra l’uso di paracetamolo (o acetaminofene) durante la gravidanza e l’insorgenza di forme di autismo o del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ( Adhd ) nei bambini. Gli autori raccomandano fermamente che le donne incinte continuino ad assumere il paracetamolo quando necessario per trattare il dolore e la febbre, come universalmente consigliato dalle agenzie regolatorie di tutto il mondo. La revisione è stata condotta come una risposta diretta alla rinnovata preoccupazione sulla sicurezza del farmaco in gravidanza, riaccesa dalle dichiarazioni del presidente USA a settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

legame paracetamolo e autismo trump ha ragione finalmente arriva la160risposta

© Thesocialpost.it - Legame Paracetamolo e autismo, Trump ha ragione? Finalmente arriva la risposta

Scopri altri approfondimenti

legame paracetamolo autismo trumpRicerca smentisce Trump, nessuna prova su legame tra paracetamolo in gravidanza e autismo - Un'approfondita ricerca scientifica smentisce Donald Trump: non c'è alcuna prova che il paracetamolo utilizzato in gravidanza sia collegato a forme di autismo nei bambini. Riporta msn.com

legame paracetamolo autismo trumpParacetamolo in gravidanza e autismo, la revisione che smentisce il legame: «Nessuna correlazione» - L'esito arriva dopo un'approfondita revisione delle prove scientifiche su questo ... Scrive msn.com

legame paracetamolo autismo trumpNessuna prova che il paracetamolo causi autismo nei bambini: smentite le tesi di Trump - Una revisione di studi internazionali pubblicata sul British Medical Journal non trova alcun legame affidabile tra l’assunzione del farmaco in gravidanza e i disturbi dello sviluppo nei bambini ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Legame Paracetamolo Autismo Trump