SONO OLTRE 5mila i nuovi occupati di McDonald’s, in tutta la filiera, nel 2024. A 102 milioni di euro ammontano salari e contributi. Questi sono alcuni dei dati più significati che emergono dallo studio "Effetto McDonald’s in Emilia-Romagna". Sono 250 i milioni di euro di valore condiviso nel 2024. Ogni euro di fatturato, infatti, ne genera 5 per il territorio. Uno studio Althesys documenta l’impatto economico e sociale dei 69 ristoranti McDonald’s nella Regione. Lo studio è stato presentato a Bologna, nella sede della presidenza regionale, nel corso di un evento patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e alla presenza di Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’effetto. McDonald’s in regione tra filiere e lavoro