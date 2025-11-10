L’effetto McDonald’s in regione tra filiere e lavoro
SONO OLTRE 5mila i nuovi occupati di McDonald’s, in tutta la filiera, nel 2024. A 102 milioni di euro ammontano salari e contributi. Questi sono alcuni dei dati più significati che emergono dallo studio "Effetto McDonald’s in Emilia-Romagna". Sono 250 i milioni di euro di valore condiviso nel 2024. Ogni euro di fatturato, infatti, ne genera 5 per il territorio. Uno studio Althesys documenta l’impatto economico e sociale dei 69 ristoranti McDonald’s nella Regione. Lo studio è stato presentato a Bologna, nella sede della presidenza regionale, nel corso di un evento patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e alla presenza di Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Effetto McDonald’s in Emilia-Romagna: 250 milioni di euro di valore condiviso e oltre 5mila occupati tra filiera e indotto nel 2024 - X Vai su X
Ci pensa MCDONALD'S Idea geniale, visual geniale, effetto monster... . La pubblicità è l'anima del commercio . Follow @mastroinchiostro.lab . . . #pmi #mastroinchiostrolab #mastroinchiostro #marketingvisivo #comunicazione #marketingdigitale - facebook.com Vai su Facebook
Regione, 'il Fvg è pronto per la filiera elicotteri di Leonardo' - "La Regione Friuli Venezia Giulia ringrazia Leonardo ed è pronta a cogliere questa opportunità per favorire il ritorno in Italia di produzioni strategiche: mettiamo a disposizione un ecosistema solido ... Scrive ansa.it