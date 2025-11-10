L’economista De Romanis | La vera sfida è tagliare la spesa

Arminio "La patrimoniale è un grande alibi". Non ha dubbi Veronica De Romanis, docente alla Luiss ed economista, autrice tra le altre cose del recente ’Il pasto gratis’, dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti), Mondadori. Ma un alibi per nascondere cosa, poi? "Un alibi, come altri ce ne sono da ambo i lati politici, per non parlare di spesa pubblica e della sua riduzione". Beh, le due cose non sono collegate. O no? "Lo sono eccome. Il punto, infatti, è continuare a parlare di nuove tasse quando il problema in questo Paese non sono le entrate, bensì le uscite". Le seconde sono ancora così ingenti? "Il punto è se spendere così tanto serve a qualcosa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

