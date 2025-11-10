Lecce studentessa rimandata e bocciata per due materie | ?promossa? dal Tar
Bocciata per due sole insufficienze agli esami di riparazione, viene «promossa» dal Tar e ammessa a frequentare la classe successiva. Per i giudici, la scuola non avrebbe tenuto conto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
