Leader siriano a Washington la partita a basket con i vertici militari Usa

Momento disteso durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del leader siriano Ahmed al Sharaa. In un video pubblicato sui social media, al Sharaa viene ripreso mentre gioca a basket insieme a due alti comandanti americani: Brad Cooper, a capo del U.S. Central Command (CENTCOM), e Kevin Lambert, comandante della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria. Il filmato mostra i tre sorridenti mentre si passano la palla e tirano a canestro in un clima di evidente cordialità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Leader siriano a Washington, la partita a basket con i vertici militari Usa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il leader siriano Al Sharaa negli Usa: da detenuto per terrorismo alla Casa Bianca - X Vai su X

Il presidente siriano Ahmed al-Shara sarà a Washington lunedì prossimo per la prima volta da quando è salito al potere, un altro passo nella trasformazione dell’ex leader ribelle, un tempo ricercato dagli Usa come terrorista e con una taglia di 10 milioni di doll - facebook.com Vai su Facebook

Il leader siriano gioca a basket coi militari Usa e va da Trump. Così l’ex jihadista Al Sharaa è un «pivot» per gli Usa - Oggi l'ex fondatore del gruppo jihadista e l'uomo chiave della caduta di Bashar Al Assad è atteso alla Casa Bianca. Si legge su corriere.it

Leader siriano Sharaa alla corte di Trump, alleati contro l'Isis - La visita di Ahmad Sharaa a Washington in programma oggi, la prima nella storia di un leader siriano nello Studio Ovale, per gli analisti regionali segna una svolta negli equilibri in Medio Oriente a ... Segnala ansa.it

Perché la visita del presidente siriano a Washington è storica - La prima visita di un presidente siriano negli Stati Uniti è anche la prima volta che un ex esponente di Al Qaeda è ufficialmente invitato alla Casa Bianca. Segnala internazionale.it