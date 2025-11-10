Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 10 novembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 10 novembre 2025 Ariete Quanta energia, oggi partite alla grande. Misurate le parole, però, non tutti sono diretti come voi. Marte vi rende avventurosi e inarrestabili (forse anche irresistibili.). Tante cose in agenda già dalla mattina, ma non è necessario che facciate tutto. Valutate bene le urgenze, le proposte e le richieste, potreste acconsentire a progetti che non sono l'ideale, magari tralasciando qualcosa di piu valido o necessario.
