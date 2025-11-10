Le pagelle di Bologna – Napoli

Queste pagelle andranno in onda in forma estremamente ridotta e contornate esclusivamente da una citazione dotta.. Colori del Napoli: rosso, rosso pompeiano, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Le pagelle di Bologna – Napoli

Altre letture consigliate

Bologna-Napoli 2-0, pagelle - Siamo al redde rationem tra Conte e la squadra e tra Conte e De Laurentiis Quando l'allenatore a fine partita affigge manifesti funebri, c'è poco da analizzare le prestazioni dei singoli: le pagelle diventano autopsie deprimenti. Di - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Napoli, le pagelle. Il gol resuscita Dallinga, Lucumi è imperiale - X Vai su X

Bologna-Napoli 2-0 pagelle: lezione di Italiano a Conte, Dallinga e Lucumi decisivi. Hojlund furioso, resta il mal di gol - 0, i top e flop: reti di Dallinga e Lucumi. Riporta sport.virgilio.it

Le pagelle di Bologna-Napoli, i top e i flop della partita: azzurri bocciati - Ecco le pagelle e i top e i flop del match del Dall'Ara. Si legge su ilmattino.it

PAGELLE E TABELLINO Bologna-Napoli 2-0: Cambiaghi show, Politano e Hojlund che confusione - 1): Skorupski (8' Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (81' Moro); Orsolini (81' Casale), Odgaard, Rowe (45' Cambiaghi); Dallinga ... Segnala calciomercato.it