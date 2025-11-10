Le opere pittoriche della Chiesa del SS Sacramento tornano a vivere firmato il protocollo per il restauro
ANCONA – Al via il progetto di restauro delle opere pittoriche conservate nella Chiesa del SS. Sacramento, luogo profondamente segnato dagli eventi sismici del 20162017 e del 2022. Questa mattina, nella Sala Giunta, è stato sottoscritto il protocollo alla presenza del segretario generale Alfredo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
In occasione dell’incontro del prossimo 25 novembre con Fausto Tommasina, abbiamo esposto sulle scale della Biblioteca una selezione delle opere pittoriche del poliedrico artista. - facebook.com Vai su Facebook
Opere rubate nella chiesa 26 anni fa ritrovate esposte nella bancarella di un pesarese a Parma: in regola l’antiquario, denunciati 2 intermediari (uno locale, l'altro di ... - Ieri i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno consegnato al parroco della chiesa della frazione Pretorio due dipinti, olio su tela, del XVII secolo, raffiguranti ... Riporta corriereadriatico.it
Chiesa del '700 riapre nel Foggiano con le opere di Michilini - Restituire vita e donare una storia nuova ad una antica chiesa del '700, quella di San Giovanni, nel cuore di un piccolo borgo del Foggiano, Rocchetta Sant'Antonio, circa 1600 abitanti, attraverso ... Segnala ansa.it
Opere della Chiesa, focus su normative - Da tempo la gestione delle opere della Chiesa è sofferente non tanto per le condizioni del Paese quanto perché si percepisce una pressione esterna dovuta all'applicazione di una normativa sempre più ... Segnala ansa.it