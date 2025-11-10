Le novità per il mio personaggio in Palm Royale non sono buone anticipa l' attrice Premio Oscar Laura Dern parlando della nuova stagione della serie Palm Royale in arrivo su AppleTv dal 12 novembre
“ L e novità per il mio personaggio in Palm Royale non sono buone. Decide di entrare in un club e di essere parte di una cultura americana che si concentra solo su cose materiali come valore ma non fa per lei. Penso che sia un’ottima riflessione dei nostri tempi. Lei ha pensato voglio fare parte della rivoluzione, non mi interessa, e il paese ha detto, grazie, ma ti mettiamo in prigione”. Leggi anche › Laura Dern in “Is This Thing On?” il nuovo film di Bradley Cooper: «Ricomincio da me» Ha detto il Premio Oscar Laura Dern parlando della nuova stagione della serie “Palm Royale”, in arrivo su AppleTv dal 12 novembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
