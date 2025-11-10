Le librerie della città inaugurano La bellezza delle parole off il nuovo ciclo di incontri letterali

Cesenatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival ‘La bellezza delle parole’, in programma a Cesena da venerdì 21 a domenica 23 novembre che ospiterà Daria Bignardi, Catherine Dunne, Nicola Lagioia, Elena Stancanelli e Walter Veltroni sarà preceduto da una sezione 'Off', organizzata in collaborazione con Libreria Albizzi, Librerie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Librerie Citt224 Inaugurano Bellezza