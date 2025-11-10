Le lacrime della figlia di Beppe Vessicchio Alessia | Morire così è terribile

Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra amatissimo dal pubblico italiano, è morto l’8 novembre scorso lasciando un vuoto enorme nel panorama della musica e della televisione. La sua morte ha colto moltissimi di sorpresa Dietro il sorriso e la pacatezza di Beppe Vessicchio, si nascondeva a quanto pare una lotta silenziosa contro la malattia. Colpito da tempo da vari problemi di salute – come si apprende ora da fonti vicine alla famiglia – il musicista aveva deciso di affrontare questa sfida con dignità, dedicandosi fino all’ultimo al lavoro che tanto amava. Aveva così continuato a comporre, a collaborare con altri artisti, e a lavorare al libro su Mozart che sognava di presentare in tv da Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le lacrime della figlia di Beppe Vessicchio, Alessia: “Morire così è terribile”

Contenuti che potrebbero interessarti

Jessica Stappazzollo, il funerale della 33enne uccisa dall'ex. Le lacrime del papà arrivato dal Brasile, la mamma: «Era una figlia bellissima» - facebook.com Vai su Facebook

La figlia di Vessicchio piange disperata in tv e commuove tutti: parole strazianti sul padre - Dopo la morte di Vessicchio, sua figlia Alessia è apparsa in tv e ha pianto ricordando il padre: inevitabile la commozione di tutti. Da donnapop.it

Beppe Vessicchio, le parole della figlia Alessia prima del funerale: “È terribile quello che è successo” - Alessia Vessicchio ricorda il padre Beppe in diretta a La Volta Buona: parole toccanti prima del funerale del celebre maestro. Lo riporta donnaglamour.it

Vessicchio, dolore e lacrime al funerale: l'uscita del feretro tra gli applausi VIDEO - Lacrime e dolore al funerale di Peppe Vessicchio, morto a 69 anni all'ospedale San Camillo di Roma sabato 8 novembre, stroncato da una polmonite interstiziale. Lo riporta ilgazzettino.it