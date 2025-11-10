Le lacrime della figlia di Beppe Vessicchio Alessia | Morire così è terribile

Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra amatissimo dal pubblico italiano,  è morto l’8 novembre scorso lasciando un vuoto enorme  nel panorama della musica e della televisione. La sua morte ha colto moltissimi di sorpresa Dietro il sorriso e la pacatezza di Beppe Vessicchio, si nascondeva a quanto pare una  lotta silenziosa contro la malattia. Colpito da tempo da vari problemi di salute – come si apprende ora da fonti vicine alla famiglia – il musicista aveva deciso di affrontare questa sfida con dignità, dedicandosi fino all’ultimo al lavoro che tanto amava.  Aveva  così  continuato a comporre, a collaborare con altri artisti, e a lavorare al libro su Mozart  che sognava di presentare in tv da Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

