Le Iene anticipazioni di martedì 11 novembre
Martedì 11 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene ”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante Carl Brave. Nella puntata: Nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, un’ulteriore testimonianza esclusiva sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le dichiarazioni di questa persona sembrerebbero confermare quanto già raccolto in precedenza dall’inviato della trasmissione e aggiungono nuovi elementi che potrebbero rivelarsi utili a ricostruire ciò che accadde quella mattina. 🔗 Leggi su 361magazine.com
