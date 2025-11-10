Le Iene anticipazioni di martedì 11 novembre

Martedì 11 novembre, in  prima serata  su  Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene ”, condotto da  Veronica Gentili  con  Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il cantante  Carl Brave. Nella puntata: Nel servizio di  Alessandro De Giuseppe  e Riccardo Festinese, un’ulteriore  testimonianza esclusiva  sul  delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le dichiarazioni di questa persona sembrerebbero confermare quanto già raccolto in precedenza dall’inviato della trasmissione e aggiungono nuovi elementi che potrebbero rivelarsi utili a ricostruire ciò che accadde quella mattina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

