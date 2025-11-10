Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. Sono passati dieci anni da quando a Le Bourget, piccolo comune alle porte di Parigi, i delegati di quasi duecento Paesi si strinsero la mano dopo aver raggiunto l’accordo capace di posizionare il cambiamento climatico nel nostro mappamondo mentale. Nessuno, neppure il più pessimista, avrebbe immaginato di essere il testimone del punto più alto nella storia della diplomazia “verde”. Poteva essere il prologo di una storia costellata di risultati, successi e sospiri di sollievo per i nostri ecosistemi, ma la Conferenza delle Parti sul clima numero ventuno del 2015 (Cop21) è stata la fine di un mondo che non esiste più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le Cop non sono più quelle di una volta, ma possono ancora cambiare il mondo