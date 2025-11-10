Le colonne sonore sono musica vera | Alessandro Sugar racconta CAM
Milano, 10 novembre 2025 – Dal 14 al 16 novembre negli spazi di Triennale a Milano si svolge SLAM Festival, ovvero “Sounds like a movie”: la prima edizione del Festival internazionale delle colonne sonore. Festival organizzato e curato dalla realtà imprenditoriale, con un grande e imprescindibile taglio artigianale e quasi sartoriale, CAM Sugar e da Triennale Milano. Label manager di CAM Sugar e fra le anime del progetto è Alessandro Sugar. Alessandro, di cosa vi occupate in CAM Sugar? “Gran parte del lavoro che svolgo riguarda lo sviluppo discografico di questa etichetta. Quello che facciamo è principalmente il recupero di colonne sonore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
