Le acrobazie di ’Mimmo’ nel traffico della laguna I cittadini mobilitati | Riportiamolo in mare
Un delfino nella laguna di Venezia (foto). Gli avvistamenti sono frequenti da inizio ottobre, nel bacino di San Marco, ma la presenza sarebbe documentata da luglio. Se i passaggi di tursiopi - la specie a cui appartiene ‘ Mimmo ’, come qualcuno lo ha ribattezzato - nell’ecosistema che circonda il capoluogo veneto non sono così rari, più strano è che questo esemplare abbia deciso, da almeno un mese, di trasferirsi in una delle zone più rumorose e a maggior densità di imbarcazioni. La sua presenza ha catalizzato l’attenzione di curiosi, turisti e anche animalisti ed esperti preoccupati per la salute dell’animale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
