Una grande Inter ha battuto con due gol a zero la povera ma coraggiosa Lazio. Vittoria meritata, ma avrebbe potuto vincere anche rinunciando a un po’ di scorrettezze. L’arbitro ha mostrato tre cartellini gialli ai milanesi e uno solo ai romani. In tasca, però, ne aveva diversi altri, ma non è riuscito a tirarli fuori, forse per un problema nelle cuciture della divisa che li hanno bloccati. Quante le ammonizioni perdonate ai nerazzurri? Almeno tre, a non voler esagerare. Non perdonato è stato il povero Zaccagni, ammonito per aver protestato dopo l’ennesimo fallo subìto. Povero Zac, di quanti calci, spintoni, sgambetti è stato bersaglio! E un giallo è stato pure mostrato a Sarri, colpevole di essersi accorto di una grave scorrettezza sfuggita all’arbitro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio sconfitta da una grande Inter (0-2). Troppo pochi i gialli