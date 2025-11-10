Lavrov pronto a vedere Rubio

Nei giorni scorsi si era diffuso il dubbio che fosse scomparso di scena perché poco gradito a Putin. Quasi a voler smentire le dicerie, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ieri è tornato ‘in tutto il suo splendore’, avendone per tutti, Da Kiev agli Usa, passando per l’Unione Europea. Il tutto mentre l’Ucraina ha subito l’ennesima notte di bombardamenti violenti causati da droni, che hanno lasciato senza elettricità migliaia di persone. A TUTTO CAMPO Proprio mentre in molti si domandavano che fine avesse fatto, Serghei Lavrov ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia Ria Novosti, durante la quale ha avuto modo di toccare diversi argomenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

