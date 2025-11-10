Lavrov pronto a vedere Rubio
Nei giorni scorsi si era diffuso il dubbio che fosse scomparso di scena perché poco gradito a Putin. Quasi a voler smentire le dicerie, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ieri è tornato ‘in tutto il suo splendore’, avendone per tutti, Da Kiev agli Usa, passando per l’Unione Europea. Il tutto mentre l’Ucraina ha subito l’ennesima notte di bombardamenti violenti causati da droni, che hanno lasciato senza elettricità migliaia di persone. A TUTTO CAMPO Proprio mentre in molti si domandavano che fine avesse fatto, Serghei Lavrov ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia Ria Novosti, durante la quale ha avuto modo di toccare diversi argomenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Ricompare il ministro Lavrov e rilancia il dialogo: "Pronto a incontrare Rubio". Cosa significa - X Vai su X
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si dice pronto a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante le indiscrezioni secondo cui sarebbe stato responsabile dell'annullamento del vertice tra Trump e Putin proprio alzando il tiro in - facebook.com Vai su Facebook
Lavrov: «Pronto a vedere Rubio». Ucraina, in 100 mila senza luce - Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, rilancia il dialogo diretto col segretario di Stato Usa dopo settimane di gelo. ilmessaggero.it scrive
Lavrov pronto a vedere Rubio - Quasi a voler smentire le dicerie, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ieri è tornato ‘in tut ... Segnala msn.com
Lavrov pronto a incontrare Rubio mentre lo shutdown minaccia l'Ucraina - Lavrov e Zelensky: Sviluppi Cruciali sulle Sanzioni Russe e Ritardi negli Aiuti Statunitensi Negli ultimi giorni, Lavrov e Zelensky sono stati protagonisti di eventi significativi che hanno catturato ... notizie.it scrive