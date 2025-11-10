"Voglio raccontare la mia storia". Veronica si presenta in redazione con la tenacia di una madre che non può perdere la speranza. E’ mamma di tre bimbi: la più piccolina ha 5 anni, poi c’è il figlio di 13, che è affetto da una malattia rara, l’acondroplasia, e da autismo, e infine il maggiore, di 17 anni. Ad agosto è scaduto il contratto d’affitto e il proprietario di casa ha deciso di vendere l’immobile, dove tra l’altro "da tempo sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione che hanno reso inagibile il bagno". Da quel momento è iniziata una vera e propria odissea per lei, suo marito e i tre figli, perché alla Spezia, come nei dintorni, è impossibile trovare una casa in affitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro sicuro e niente casa: "Eppure possiamo pagare"