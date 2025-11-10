Lavori sulla rete idrica a Cenaia | strade a secco

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana, giovedì 13 novembre, dalle ore 8.30 alle 13, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Allende, Brodolini, don Minzoni, La Tana, La Marca, Le Lame, Livornese, Lustignano, Mascagni, Matteotti, Moro, Nenni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

