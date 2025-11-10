Lavori rete idrica | diverse vie di Genova rimarranno senz' acqua

Lavori alla rete idrica e rubinetti a secco in alcune zone di Genova, in Valpolcevera, mercoledì 12 novembre.I lavori di manutenzione, programmati, dureranno dalle 2 del mattino alle 23, e per consentirne lo svolgimento sarà sospesa l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate nelle seguenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

