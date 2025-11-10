L’autoritarismo di Bukele nelle scuole salvadoregne
Il presidente ha le idee chiare su come cambiare l’istruzione nel suo paese. Per questo l’ha affidata a un’ufficiale dell’esercito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
#ElSalvador | Il @SJHumanitario rende noto che 454 salvadoreños sono morti nelle carceri in 43 mesi di regime di eccezione imposto dal dittatore Bukele. Il 94% di queste persone non aveva il profilo da pandillero e sono morti nella più totale impunità. - X Vai su X
L’autoritarismo di Bukele nelle scuole salvadoregne - Il presidente ha le idee chiare su come cambiare l’istruzione nel suo paese. Lo riporta internazionale.it
El Salvador, Bukele difende la disciplina nelle scuole - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha affermato su X che le misure disciplinari applicate ai centri educativi del Paese mirano a impedire la creazione di nuovi gruppi criminali. Riporta ansa.it