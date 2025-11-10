L’autoritarismo di Bukele nelle scuole salvadoregne

Internazionale.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha le idee chiare su come cambiare l’istruzione nel suo paese. Per questo l’ha affidata a un’ufficiale dell’esercito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

El Salvador, Bukele difende la disciplina nelle scuole - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha affermato su X che le misure disciplinari applicate ai centri educativi del Paese mirano a impedire la creazione di nuovi gruppi criminali. Riporta ansa.it

